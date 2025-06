Il Cavalier Malosso tra Cremona Piacenza e Parma | un incontro al PalabancaEventi

Lunedì 16 giugno alle ore 18, il PalabancaEventi di via Mazzini ospita un affascinante incontro con Antonio Iommelli, direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese, dedicato al misterioso Cavalier Malosso e al suo ruolo tra Cremona, Piacenza e Parma. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di un passato ricco di arte e storia, riservata ai primi soci e clienti prenotati. Non perdete questa esclusiva narrazione!

Lunedì 16 giugno alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini una conversazione con il direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli sul tema Il Cavalier Malosso tra Cremona, Piacenza e Parma. Agli intervenuti (con precedenza ai primi soci e ai primi clienti prenotati) sarà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Il Cavalier Malosso tra Cremona, Piacenza e Parma: un incontro al PalabancaEventi

Cavalier Malosso, a Palazzo Farnese una mostra riscopre Giovan Battista Trotti fotogallery Riporta piacenzasera.it: a Piacenza, chi è in possesso del biglietto di Cremona può accedere alla mostra “Il Cavalier Malosso” alla tariffa agevolata di 3 euro anziché al costo intero di 7 euro.