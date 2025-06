Il catamarano Elianto al trofeo la svolta inclusiva della vela italiana

Il catamarano Elianto della Fondazione Mare Oltre ha conquistato il Trofeo La Svolta, segnando un passo decisivo verso una vela più inclusiva e accessibile in Italia. Questa vittoria non è solo sportiva, ma anche un potente messaggio di innovazione e solidarietà, dimostrando che l’impegno e l’innovazione possono abbattere barriere e aprire nuove rotte di partecipazione. Un traguardo che apre le porte a un futuro più equo e aperto per tutti gli appassionati di vela.

Pisa, 12 giugno 2025 – “Questo è quello che vorrei dire a tutti: la partecipazione del catamarano Elianto della Fondazione Mare Oltre alla 151 Miglia - Trofeo Cetilar rappresenta una svolta per la vela italiana e, più in generale, per l’idea stessa di accessibilità e inclusione nello sport”, afferma Alessandro di Ciolo, garante per le persone con disabilità del comune Pisa. Un messaggio chiaro, che esprime tutta la soddisfazione per il risultato raggiunto dall’equipaggio dell'imbarcazione. Silvio, Soriano, Piero, Gabriele, Federico, Alessandro, Nakia, Elisabetta, Enrico, Mauro, Sandro. È questo l’equipaggio che ha regatato alla 151 Miglia lo scorso 29 maggio, con risultati tanto soddisfacenti quanto inaspettati: “Oltre alla soddisfazione di aver terminato la competizione insieme a barche di professionisti, il risultato è stato ancor più gratificante: terzi classificati nella classe multiscafi con premiazione sul palco, e 156° posto raggiunto su oltre 250 partecipanti”, afferma la Fondazione Mare Oltre onlus, promotrice del progetto Onda-race (Opportunità di Navigare per le Diverse Abilità). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il catamarano Elianto al trofeo, «la svolta inclusiva della vela italiana»

