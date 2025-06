Il caso Occhiuto e la maledizione dei governatori della Calabria | tutti indagati tutti assolti

cronistoria di ombre e luci che si ripete, dimostrando come la politica calabrese sembri intrappolata in un ciclo senza fine tra accuse e assoluzioni. Il caso Occhiuto si inserisce in questa tradizione, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla trasparenza e la giustizia nella regione. È giunto il momento di riflettere sui meccanismi che alimentano questa spirale e sul futuro della Calabria, affinché la verità possa finalmente prevalere.

Il caso di Roberto Occhiuto, il presidente della Regione Calabria indagato per corruzione, è solo l'ultimo di una lunga serie di disavventure giudiziarie che hanno coinvolto i governatori calabresi. Di centrodestra e centrosinistra. Tutti, poi, puntualmente assolti. Come se quella poltrona portasse automaticamente a un coinvolgimento giudiziario, con l'esposizione al pubblico ludibrio e la successiva assoluzione. Da Chiaravalloti a Oliverio, un lungo elenco. Giuseppe Chiaravalloti, magistrato di Forza Italia eletto il 2000, fu coinvolto in un'indagine solo a fine mandato e in buona compagnia. Con lui c'era Agazio Loiero, che gli subentrò il 2005, ed entrambi furono indagati da De Magistris a Catanzaro nella famosa inchiesta Why Not.

