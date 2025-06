Il caso ex caserma Fanti Guerzoni | Affermazioni politicamente inaccettabili

L’ex Caserma Fanti Guerzoni torna al centro del dibattito politico con affermazioni che hanno suscitato forti reazioni. L’assessore Giulio Guerzoni ha sottolineato come sia inaccettabile associare la richiesta di ulteriori indagini alla presunzione di colpevolezza, evidenziando il rischio di distorcere i principi giuridici fondamentali. Una dichiarazione che invita a riflettere sull’importanza di mantenere rigorosi standard di correttezza nel linguaggio politico e giuridico.

"Sostenere che la disposizione di ulteriori indagini preliminari a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero equivalga a una sentenza di colpevolezza (non si capisce di chi) è politicamente inaccettabile e si commenta da sola dal punto di vista del fondamento giuridico". Lo ha affermato l’assessore all’Edilizia Giulio Guerzoni rispondendo qualche giorno fa all’interrogazione sull’ ex Caserma Fanti della consigliera Maria Grazia Modena di Modena per Modena. La consigliera, "vista la recente ordinanza del Gip che non accoglie la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e dispone la prosecuzione delle indagini sui lavori in corso nell’edificio vincolato dell’ex Caserma Fanti" e "le puntuali osservazioni di Italia Nostra di Modena e del Comitato dei residenti di via Saragozza", ha chiesto "come mai l’Ufficio tecnico comunale abbia agito in contrasto col proprio compito istituzionale di vigilanza sulla osservanza della disciplina edilizia abilitando i lavori di ristrutturazione della ex Caserma Fanti nella attuazione presente" e cosa l’Amministrazione intenda fare "a fronte delle prosecuzioni di indagini disposte dal giudice sulla ristrutturazione dell’edificio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it