Il caso della monzese che non può usare il box bloccato dai rifiuti non suoi | la replica dell' Aler

Il caso della signora monzese, bloccata nel suo garage da rifiuti non suoi, ha catturato l’attenzione nazionale, portando alla ribalta un problema che riguarda molte famiglie. Sul fronte, le dichiarazioni di Aler: "Non è nostra responsabilità", ma la realtà sembra più complessa. Una situazione che mette in discussione la gestione dei servizi e il benessere dei residenti, e che richiede risposte chiare e concrete.

Il caso della signora di Monza che vive nel plesso di via Pellegrini e non può usare il suo garage perché davanti c’è una montagna di rifiuti non suoi è finito alla ribalta delle cronache nazionali con un servizio televisivo anche al Tg4. "Non è nostra responsabilità" Ma da Aler arrivano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il caso della monzese che non può usare il box "bloccato" dai rifiuti (non suoi): la replica dell'Aler

In questa notizia si parla di: caso - usare - rifiuti - suoi

Andrea Sempio, vecchio amico di Marco Poggi, è di nuovo al centro del caso Garlasco. Una vecchia impronta viene rianalizzata e lo collega al luogo del delitto. Nei suoi rifiuti, biglietti che pongono nuove domande. La procura riapre l’indagine sull’omicidio di Vai su Facebook

Pagamento TARI - Tassa sui rifiuti; Acqua, rifiuti e bollette. La società pubblica un sogno, il caso Forlì è il suo modello; “Ci pensa zio Franco”, l’ombra della mafia sui rifiuti del Molise.

Netturbino fuori servizio abbandona i suoi rifiuti per strada: multa e richiamo dell’azienda quotidianodipuglia.it scrive: In un caso ad abbandonare una busta di rifiuti indifferenziati è stato proprio un operatore ecologico fuori servizio.