Il caso di Adam, il piccolo sopravvissuto al terribile bombardamento a Gaza, ha scosso i cuori e acceso il dibattito in Italia sul peacewashing. Mentre l’immagine di questo bambino diventa simbolo di sofferenza e speranza, si solleva anche una domanda: quanto le immagini e le narrazioni mediatiche contribuiscono a nascondere le vere responsabilità ? Il ragazzo, simbolo di un dramma più vasto, ci invita a riflettere su come il nostro impegno possa trasformarsi in un autentico sostegno o in semplici gesti di facciata.

Il peacewashing italiano si è buttato a capofitto su Adam, chiamato senza il suo cognome come nelle favole per bambini, sopravvissuto al bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratelli e anche il padre, Hamdi, morto pochi giorni fa a causa delle ferite. Lo sbarco in Italia insieme alla madre Alaa al-Najjar, pediatra nello sfacelo umanitario di Gaza, è stato una cerimonia con le fanfare che è rimbalzata su tutti i giornali. Il ragazzo sarà operato all’ospedale Niguarda di Milano. Le interviste si moltiplicano, i retroscena, i racconti straziati e strazianti di chi non ha trovato l’inchiostro per raccontare gli altri 16mila bambini uccisi nella Striscia e i 24mila feriti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il caso del piccolo Adam e il peacewashing su Gaza

Gaza, il piccolo Adam salvato dalle bombe: ora è a Milano per le cure Riporta notizie.it: Verso le 23 è atterrato a Milano Linate un volo umanitario con 80 evacuati da Gaza, tra cui 17 minori.