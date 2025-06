Il carro del Pride in maschera il primo mai realizzato da un' Accademia di Belle Arti in Italia

Il Palermo Pride torna a sfilare per le vie della città, portando con sé un messaggio di solidarietà e resistenza. Questa volta, il carro simbolico, il primo mai realizzato da un’accademia di belle arti in Italia, rappresenta un potente gesto artistico contro le criminalizzazioni e le ingiustizie che colpiscono la comunità LGBTQIA+, le famiglie omogenitoriali, i manifestanti per la pace e le vittime del genocidio in Palestina. Un’iniziativa che unisce creatività e impegno sociale, dimostrando come l’arte possa essere voce di libertà e cambiamento.

