Il carabiniere Carlo Legrottaglie ucciso in una sparatoria | il messaggio di cordoglio del sindaco di Frosinone

La tragica scomparsa del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie ha sconvolto l’intera Italia, un esempio di coraggio e dedizione al servizio. Il sindaco di Frosinone esprime il suo profondo dolore e vicinanza alla famiglia e ai colleghi, sottolineando l’importanza di onorare il sacrificio di chi dedica la vita alla sicurezza di tutti noi. Arrivati i messaggi di cordoglio da parte di istituzioni e cittadini, testimonianza della stima e dell’affetto universale per Carlo Legrottaglie, simbolo di integrità e valore.

Una notizia che ha gettato nello sconforto tutta Italia quella della morte del Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina, 12 giugno, tra Francavilla Fontana e Grottaglie, in Puglia. Arrivati i messaggio di cordoglio da Parte di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Il carabiniere Carlo Legrottaglie ucciso in una sparatoria: il messaggio di cordoglio del sindaco di Frosinone

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Il carabiniere Carlo Legrottaglie ucciso in una sparatoria: il messaggio di cordoglio del sindaco di Frosinone; Un gigante buono, è morto come ha vissuto: sempre al servizio della collettività; «Ti ameremo per sempre papà»: sui social il dolore delle figlie gemelle del carabiniere ucciso. Domani i funerali.

Carabiniere ucciso, dall'inseguimento alla sparatoria: così Carlo Legrottaglie è morto a pochi giorni dalla pensione Si legge su corriereadriatico.it: Tutti lo descrivono come una persona «seria e dal carattere mite» e a pochi giorni dalla pensione si è trasformato in un eroe.