Il capo del Pentagono | Pronti piani militari per Panama e la Groenlandia

In un panorama di crescente tensione internazionale, il Pentagono svela piani strategici per Panama e la Groenlandia, mentre l’udienza al Congresso si infiamma. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth si trova sotto pressione, anche per il dispiegamento di militari a Los Angeles, alimentando il dibattito sulla sicurezza nazionale. Una crisi che mette in luce le sfide e le decisioni cruciali per la difesa americana.

Infuocata udienza al Congresso del segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth attaccato anche per il dispiegamento di militari a Los Angeles.

