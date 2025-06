Il cantiere dimenticato da vent' anni residenti preoccupati alla Madonnina

Il cantiere dimenticato da vent’anni alla Madonnina rappresenta un inquietante simbolo di abbandono e promesse non mantenute. Situato tra via D'Avia Nord, De Agostini e Magellano, questo rudere incompiuto si staglia come un monito per l'intera comunità, alimentando preoccupazioni e interrogativi sulla gestione urbana. Il progetto edificatorio del… continua a essere un punto fermo di incertezza e attesa, mentre i residenti sperano in un futuro di riqualificazione e rinascita.

In un terreno compreso tra le via D'Avia Nord, De Agostini e Magellano esiste un cantiere mai terminato che di fatto è diventato parte integrante del panorama urbano. Da ormai vent'anni, infatti, lo scheletro di un edificio di tre piani giace in stato di abbandono. Il progetto edificatorio del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il cantiere "dimenticato" da vent'anni, residenti preoccupati alla Madonnina

In questa notizia si parla di: cantiere - vent - anni - dimenticato

La gru degli Uffizi ha i giorni contati. Dopo 20 anni sarà smantellata in sei giorni. Sarà «un’operazione lampo - scrivono dagli Uffizi - sei giorni appena per smontare e far sparire la maxi gru del cantiere di ampliamento degli Uffizi che da quasi venti anni occup Vai su Facebook

Il cantiere dimenticato da vent'anni, residenti preoccupati alla Madonnina; Uffizi, per vedere la gru smantellata viene a Firenze anche il ministro; Cantiere 411 in festa per i venti anni di presenza educativa.

Vent’anni di Proloco a Capugnano: "Tante sagre e attività in cantiere" Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Domenica scorsa, 30 marzo, si è svolta una partecipata assemblea dei soci durante la quale sono state illustrate le ...