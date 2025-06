Il campetto sportivo dei destini incrociati a Firenze diventa un palcoscenico di speranza e rinascita. Grazie all’impegno del GS Le Panche, questo spazio si trasforma in un crocevia di storie complesse e straordinarie: giovani in fuga da realtà dure, che trovano nel calcio un rifugio e una seconda possibilità . Sono i Msna, "minori stranieri ...

Firenze, 12 giugno 2025 – Grazie all'impegno del GS Le Panche, presso il campetto sportivo de Il Sodo prende vita un crocevia di storie complesse: quelle di ragazzi costretti a crescere troppo in fretta, le cui vicende si intrecciano come i "tarocchi" evocati da Italo Calvino. Sono giovani in fuga da realtĂ drammatiche, che trovano un frammento di serenitĂ proprio su quel piccolo campo da calcio. Parliamo dei cosiddetti Msna, "minori stranieri non accompagnati": ragazzi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, arrivati in Italia per le piĂą disparate ragioni, privi di assistenza familiare e senza una figura adulta legalmente responsabile.