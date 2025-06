Il caldo africano piomba sulla Lombardia | picchi dei livelli di ozono a Saronno Cormano e Morbegno

Il caldo africano sta investendo la Lombardia, portando con sé un’ondata di calore e livelli record di ozono a Saronno, Cormano e Morbegno. La combinazione di un’ampia area anticiclonica e irraggiamento intenso ha causato il superamento delle soglie di sicurezza della qualità dell’aria, mettendo in allerta cittadini e autorità. È essenziale agire subito per tutelare la salute pubblica e ridurre l’inquinamento atmosferico.

Milano, 12 giugno 2025 – Primo superamento nel 2025 delle concentrazioni dell'ozono in Lombardia. La vasta area anticiclonica perdurante sul territorio lombardo, con il forte irraggiamento solare di questi giorni e la prima ondata di caldo della stagione, ha favorito l'incremento dei dati, che hanno superato in modo diffuso nella rete di rilevamento della qualità dell'aria di Arpa Lombardia – l'Agenzia regionale per l'ambiente – l a soglia di prima allerta (180 µgm3 media oraria) e, localmente, anche quella di allarme (240 µgm3 media oraria).