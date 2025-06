Il calcio in miniatura all’Olimpico di Roma | in gara c’è anche il ternano Marco Perotti

Un evento imperdibile anima l’Olimpico di Roma: il calcio in miniatura torna protagonista con la quarta edizione del campionato nazionale monomarca Zeugo 2025, coinvolgendo anche il talentuoso ternano Marco Perotti. Tra campioni e appassionati, questa competizione unisce tradizione e passione, regalando emozioni uniche. Il 22 giugno, dalle 9, l’Olimpico si trasforma nel palcoscenico di sfide appassionanti, dove ogni tocco conta e la passione per il subbuteo brilla più che mai.

Il ternano Marco Perotti allo stadio Olimpico a Roma per il campionato nazionale monomarca Zeugo 2025 di subbuteo tradizionale. Il subbuteo torna allo stadio Olimpico di Roma per la quarta edizione del campionato nazionale monomarca Zeugo Edilio Parodi. Il prossimo 22 giugno a partire dalle 9.

