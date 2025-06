Il Bologna cerca l’esperienza | Dzeko in dirittura d’arrivo suggestione Ziyech

Il Bologna punta a rinforzare la propria rosa con nomi di spicco come Dzeko e Ziyech, desiderosi di lasciare un’impronta importante in Serie A. La dirigenza, guidata da Di Vaio e Sartori, ambisce a portare esperienza e leadership, cruciali per la crescita della giovane squadra. Con i tempi che stringono, il club si prepara a fare un passo decisivo: l’affare Dzeko potrebbe essere imminente, pronto a portare nuova linfa al progetto felsineo.

Bologna, Di Vaio e Sartori alla ricerca di esperienza per rinforzare la giovane rosa: Dzeko e Ziyech i nomi che piacciono alla dirigenza Il Bologna sogna in grande e stringe i tempi per chiudere l’affare Edin Dzeko. Il bosniaco, 39 anni, è considerato l’uomo ideale per dare esperienza, leadership e solidità a una squadra che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il Bologna cerca l’esperienza: Dzeko in dirittura d’arrivo, suggestione Ziyech

In questa notizia si parla di: bologna - esperienza - dzeko - ziyech

Thijs Dallinga favorito per la finale di Coppa Italia: Bologna punta sulla sua esperienza - Thijs Dallinga si prepara a brillare nella finale di Coppa Italia, con Bologna che punta sulla sua esperienza decisiva.

Sono due le piste che negli ultimi giorni stuzzicano particolarmente la dirigenza del #Bologna : la prima porta il nome di #Dzeko , svincolatosi dal Fenerbahce. La seconda al marocchino #Ziyech, che dopo l'esperienza in Qatar con l'Al-Duhail potrebbe tornare Vai su X

Il #Bologna, nelle ultime ore, ha manifestato interesse per due parametri zero di lusso Si tratta di Edin #Dzeko e Hakim #Ziyech, svincolati dopo le esperienze rispettivamente al #Fenerbahce e all'#AlDuhail Vai su Facebook

Dzeko, sprint finale. Bologna in pressing: il bosniaco è vicino e si tratta per Ziyech; Bologna, esperienza e qualità: nel mirino Dzeko e Ziyech; Dzeko e Ziyech nei pensieri del Bologna: si valuta la doppia suggestione.

Dzeko, sprint finale. Bologna in pressing: il bosniaco è vicino e si tratta per Ziyech Segnala gazzetta.it: E però la presa attorno a Edin Džeko si fa sempre più salda e concreta.