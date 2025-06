Il bilancio dell' incidente in India | nessun sopravvissuto e vittime anche a terra Aereo su uno studentato recuperati 208 corpi

Tragico incidente aereo in India: nessun sopravvissuto tra i passeggeri e vittime anche a terra, con 208 corpi recuperati. L'aereo si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, lasciando il paese sgomento di fronte a questa tragedia che ha coinvolto persone di diverse nazionalità . Le autorità indiane stanno indagando sulle cause di questo disastro, un dramma che ha segnato profondamente la comunità internazionale.

L'aereo si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, hanno riferito le emittenti locali. Secondo una fonte alla Reuters a bordo viaggiavano almeno 169 passeggeri indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il bilancio dell'incidente in India: nessun sopravvissuto e vittime anche a terra. Aereo su uno studentato, recuperati 208 corpi

+++ LA TRAGEDIA +++ Un aereo di linea della compagnia Air India diretto in Inghilterra poco fa è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo. La compagnia Air India ha riferito Vai su Facebook

