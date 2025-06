Il bilancio delle alluvioni nel sudest del Sudafrica sale a 57 morti

Le recenti alluvioni nel Sudafrica hanno causato una tragedia senza precedenti, con 57 vite spezzate e molte altre ancora da salvare. La provincia del Capo Orientale si trova nel cuore di questa emergenza, mentre i soccorritori lottano contro il tempo per trovare sopravvissuti tra le macerie.

Il 12 giugno il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la provincia del Capo Orientale, nel sudest del Sudafrica, è salito a 57 morti, mentre i soccorritori sono ancora impegnati a cercare sopravvissuti.

