Il Bear Hug Squat è l’esercizio che sembra un abbraccio ma ti distrugge in senso buono

scoperta che trasforma la fatica in una sfida emotiva e fisica, portandoti al limite e oltre. Il Bear Hug Squat non è solo un esercizio, ma un vero e proprio viaggio nel corpo e nella mente, che ti spinge a superare ogni ostacolo con un abbraccio potente e deciso. Preparati a riscoprire il modo di allenarti e a lasciarti coinvolgere da questa incredibile esperienza di forza e determinazione.

Ci sono due tipi di squat: quelli che fai senza pensarci, e quelli che ti fanno riconsiderare ogni decisione presa fino a quel momento. Il Bear Hug Squat, letteralmente lo squat dell'abbraccio dell'orso, appartiene alla seconda categoria. Mi ci sono imbattuto leggendo un articolo su Tom’s Guide, dove si racconta l’esperienza di chi ha abbandonato gli squat tradizionali per abbracciare (in tutti i sensi) una nuova versione dell’esercizio. Una variante che, oltre a coinvolgere glutei, fianchi, quadricipiti e muscoli posteriori della coscia, fa lavorare anche il core in profondità. Ma non solo: grazie alla tecnica dell’abbraccio dell’orso, entra in gioco anche la parte superiore del corpo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it