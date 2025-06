Il bagaglio a mano è troppo pesante deve pagare il supplemento | la passeggera si butta a terra e scalcia il video è virale

Il bagaglio a mano di 232 grammi in eccesso diventa il protagonista di un episodio esilarante e virale, che mette in luce le tensioni tra viaggiatori e regolamenti aeroportuali. La passeggera, esasperata, decide di reagire in modo clamoroso, scatenando una scena che ha fatto il giro del web. Ma cosa succede davvero a Malpensa? Scopriamo come un semplice controllo può trasformarsi in un momento di pura viralità e polemiche.

Bagaglio a mano, l’incubo di tanti viaggiatori. Perché si sa che non deve superare un certo peso, che (per alcune compagnie) deve avere certe dimensioni, ma si finisce per ‘caricarlo’ troppo. Ed ecco che gli addetti al controllo chiedono un pagamento extra. È accaduto a una passeggera la cui reazione è diventata un video viralissimo, in ogni parte del mondo. Siamo a Malpensa dove il personale dell’aeroporto ha chiesto a una donna di alleggerire il suo bagaglio a mano, oppure di pagare. E lei ha reagito in un modo quasi surreale. Epilogo? È stata esclusa dal volo. Una volta che il suo animo si è rasserenato, è stata imbarcata su un altro aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il bagaglio a mano è troppo pesante, deve pagare il supplemento”: la passeggera si butta a terra e scalcia, il video è virale

