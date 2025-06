Il 22 giugno a Vasto doppio appuntamento | lo spettacolo Riot Act e la presentazione del racconto Pinguini Arcobaleno

Il 22 giugno a Vasto si preannuncia una serata imperdibile: alle ore 21, nella suggestiva cornice della villa comunale, lo spettacolo Riot Act di Alexis Gregory prenderà vita con la coinvolgente interpretazione di Massimo Di Michele. Un evento che promette emozioni forti, portando sul palco storie di coraggio, diritti e identità. A seguire, la presentazione del racconto Pinguini Arcobaleno, per una serata dedicata alla riflessione e all’inclusione, da non perdere.

