Il 13 e 14 giugno a Montevarchi giochi da tavolo e Arcade

Preparatevi a vivere un weekend all’insegna del divertimento e dell’immaginazione! Il 13 e 14 giugno, i centri Coop.fi di Montevarchi si trasformano in veri e propri portali magici dedicati ai giochi da tavolo e arcade, ispirati allo stile di Lucca Comics & Games. Un’occasione imperdibile per grandi e piccoli di scoprire, creare e lasciarsi trasportare in mondi fantastici, grazie a laboratori gratuiti e tantissime attività coinvolgenti. Non mancate!

Arezzo, 12 giugno 2025 – La Coop.Fi di Montevarchi (in via A. Burzagli 2426) il 13 e 14 giugno i centri commerciali Coop.fi si trasformano in veri portali della creatività e del fantasy, in stile Lucca Comics & Games, con laboratori gratuiti, adatti a tutta la famiglia, e tanti momenti di divertimento, con il programma di incontri e attività “Fantasy, Design, Academy”. Grazie alla rinnovata collaborazione tra Lucca Comics & Games e Unicoop Firenze, lanciata in occasione dell'edizione 2024 della manifestazione, che ha permesso di realizzare occasioni culturali, come la mostra-omaggio dedicato al maestro della satira, “Sergio Staino – L'arte di vivere tra satira e impegno” (al castello dell'Acciaiolo di Scandicci), proseguono gli eventi nei centri Coop. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 13 e 14 giugno a Montevarchi giochi da tavolo e Arcade

In questa notizia si parla di: giugno - montevarchi - giochi - tavolo

CENTRI ESTIVI 2025 CITTÀ DI MONTEVARCHI - PRIMARIA Il centro estivo è rivolto ai bambini della Scuola Primaria (7-11 anni). Si svolgerà: dal 16 giugno al 25 luglio e dal 1 al 12 settembre. ? Nei seguenti orari: dalle 8:00 alle 14:00 (mezza giornata, Vai su Facebook

A San Giovanni torna Gam'IN Palomar. Giochi da tavolo e di ruolo per trascorrere una domenica diversa; Cimentarsi con i giochi da tavolo; In anteprima le novità del Varchi Comics 2024. Si parte il 12 aprile.

Il 13 e 14 giugno a Montevarchi giochi da tavolo e Arcade Si legge su lanazione.it: FI di Montevarchi, con ingresso gratuito, protagonisti saranno i giochi di tavolo ei classici Arcade.