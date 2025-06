Ikea richiama spremiaglio rischio pezzi di metallo ingeriti col cibo | l'avviso di sicurezza

IKEA ha avviato un richiamo urgente su alcuni modelli di spremiaglio a causa del rischio di ingestione di pezzi di metallo. La sicurezza dei clienti è la nostra priorità: se possiedi uno di questi prodotti, interrompi immediatamente l'uso e contatta IKEA per ricevere un rimborso totale. Continua a leggere per scoprire come assicurare la tua sicurezza e quella della tua famiglia.

"I clienti che possiedono uno spremiaglio interessato dal richiamo devono smettere immediatamente di usarlo e contattare IKEA per ricevere un rimborso completo" spiega la stessa catena di arredamento e mobili nell'avviso di sicurezza.

