Ignazio La Russa | Legge sul fine vita in Senato entro luglio

Ignazio La Russa si prepara a discutere una legge fondamentale sul fine vita in Senato entro luglio, aprendo un importante dibattito etico e sociale. Intanto, il presidente del Senato prende le distanze da Trump, sottolineando l’importanza dei rapporti tra Italia e Stati Uniti ma chiarendo che l’ex presidente non rappresenta un modello. Un momento cruciale per il nostro Paese, che potrebbe segnare nuove direzioni sulla delicata questione del fine vita.

Il presidente del Senato prende le distanze da Trump. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha dichiarato che Donald Trump non rappresenta un modello da seguire, pur sottolineando l'importanza dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. In un'intervista a La Stampa, ha affermato: «Trump non è un modello. È il leader di un Paese amico con cui l'Italia ha sempre avuto ottimi rapporti, che intende mantenere e rafforzare. Va rispettato come guida di una nazione alleata». Carceri: sì alla dignità , no a indulti e amnistie. Sul tema delle carceri, La Russa ha ribadito la necessità di conciliare certezza della pena e rispetto della dignità dei detenuti: «È fondamentale garantire condizioni di vita civile in carcere, come stabilito dalla Costituzione.