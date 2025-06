Ieri in Campania | trovato privo di vita in un terreno agricolo Tremano le case vicine allo stadio Maradona

Una tragedia sconvolge la Campania: ieri, un uomo è stato trovato senza vita in un terreno agricolo di Venticano, mentre nel cuore di Napoli tremano le case vicine allo stadio Maradona. Eventi drammatici che ci ricordano quanto la nostra terra possa riservare sorprese e sfide improvvise. Ecco le notizie principali di ieri, mercoledì 11 giugno 2025, che evidenziano come la regione sia sempre al centro di storie intense e coinvolgenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 11 giugno 2025 Avellino – Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Venticano. Un uomo, residente nella zona, è stato trovato privo di vita all’interno di un terreno agricolo in Contrada Ilici. ( LEGGI QUI ) Benevento – A Benevento sono giunte le telecamere di ‘ In cammino ’, il programma di Rai Tre dedicato ai luoghi della fede, condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini, scritto da Paola Miletich e diretto da Marco Capasso. ( LEGGI QUI ) Caserta – Slitta a data da destinarsi la presentazione ufficiale del progetto del nuovo stadio, inizialmente prevista per domani al “Plaza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: trovato privo di vita in un terreno agricolo. Tremano le case vicine allo stadio Maradona

