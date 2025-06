IeFP la svolta dei percorsi duali | 108mila iscritti superano quelli ordinari per la prima volta ma il 63% delle imprese non trova i profili cercati

Il sistema IeFP sta vivendo una vera rivoluzione, con 108.000 iscritti ai percorsi duali nel 2022-2023, superando per la prima volta le iscrizioni ai percorsi ordinari. Un dato che sottolinea come la formazione professionale stia riscrivendo le regole del mercato del lavoro, ma allo stesso tempo mette in evidenza una sfida cruciale: il 63% delle imprese fatica a trovare i profili giusti. È il momento di ripensare insieme il futuro della formazione tecnica in Italia.

Una crescita che riscrive le regole della formazione professionale. Nel 2022-2023 le iscrizioni ai percorsi duali del sistema IeFP hanno toccato quota 108.000, registrando un incremento straordinario del 115,2% rispetto all'anno precedente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pnrr, le linee guida per i percorsi IeFP e IFTS Sistema duale.