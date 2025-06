Identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili vicino alla figlia

Tragedia a Villa Pamphili: dopo cinque giorni di silenzio, gli investigatori hanno finalmente identificato la donna trovata senza vita vicino alla sua piccola. Bionda, 30 anni, con numerosi tatuaggi, il suo corpo giaceva coperto da un sacco nero tra i cespugli di oleandri. A poca distanza, nel cuore della grande area verde romana, si trovava anche la sua bambina. La vicenda drammatica che ha sconvolto Roma sta ora facendo emergere inquietanti domande e spinge le forze dell'ordine a fare luce su questa tragica perdita.

Ha un nome la donna trovata morta a Villa Pamphili. A cinque giorni dal ritrovamento del suo corpo, qualche ora dopo quello della sua piccola figlia, gli investigatori sono riusciti a identificarla. Bionda, circa 30 anni, alta 164 centimetri e con numerosi tatuaggi, il suo cadavere era stato scoperto sotto un cespuglio di oleandri, coperto con un sacco nero. Duecento metri più in là , nella grande area verde di Roma, il corpicino della figlia di età apparente tra i 6 mesi e un anno. Secondo quanto emerso dall' autopsia, la donna sarebbe morta molto tempo prima della piccola – forse anche cinque giorni – e sul suo corpo non ci sono segni di violenza.

