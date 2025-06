Identificata la donna morta con la bimba a Roma presto la svolta sul killer

Un mistero che ha sconvolto Roma potrebbe presto risolversi: grazie a una svolta decisiva nelle indagini, il killer del tragico doppio omicidio di Villa Pamphili potrebbe essere presto identificato. La tragica scena di sabato ha finalmente preso una piega chiara, grazie anche all’identificazione della donna e della piccola con un nome. Ora, l’attesa è per il passo successivo: scoprire la verità e portare giustizia.

Una accelerazione improvvisa che potrebbe portare alla soluzione di un giallo, quello di Villa Pamphili, che si presentava come un vero e proprio rompicapo. La donna trovata morta sabato nel parco romano assieme a quella che poi il DNA ha rivelato essere la figlia, di appena sei mesi, ora ha un nome. Una svolta importante nel giallo di Villa Pamphili, quindi, che potrebbe portare all’individuazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Identificata la donna morta con la bimba a Roma, presto la svolta sul killer

