Identificata la donna Mamma e figlia trovate morte a Roma c’è la svolta sul caso

La tragica vicenda di Villa Pamphili, che ha sconvolto Roma, ha finalmente un volto e una storia. Dopo giorni di indagini complesse e senza precedenti, la donna e la piccola sono state identificate, portando nuova luce su un caso che ha catturato l’attenzione di tutta la città. Questa scoperta rappresenta un passo fondamentale verso la verità e la giustizia, aprendo nuove strade per comprendere le motivazioni e le circostanze di questa terribile perdita.

La svolta tanto attesa è arrivata: è stata finalmente identificata la donna trovata morta sabato scorso nel parco di Villa Pamphili, a Roma, insieme alla sua bambina di appena sei-otto mesi. L'identificazione, che ha richiesto giorni di indagini intense, era resa complicata dall'assenza totale di tracce nei sistemi ospedalieri, nelle banche dati delle forze dell'ordine e nei registri delle persone scomparse, sia in Italia che all'estero. Un vuoto inquietante che aveva reso il mistero ancora più cupo, ma che ora comincia lentamente a diradarsi. Il corpo della donna era stato rinvenuto in uno dei punti più periferici del parco, quasi nascosto tra le siepi di oleandri e a ridosso della cancellata che si affaccia su via Leone XIII.