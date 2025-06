Ibrahimovic in vacanza in Africa | intanto però fa un regalo al Monza

Mentre Ibrahimovic si gode il sole in Africa, il mondo del calcio non si ferma: per242 sorprende il Monza con un regalo speciale, dimostrando come anche in vacanza, la passione e l’impegno non conoscono pause. Al Milan, tra impegni e relax, si respira sempre un’aria di attesa e novità. Le storie di grandi campioni e club si intrecciano, dimostrando che nel calcio, il cuore batte forte ovunque.

Al Milan c'è chi lavora e chi si prende un po' di riposo. Ibrahimovic è in vacanza in Africa, ma tratta comunque col Monza di Galliani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ibrahimovic in vacanza in Africa: intanto però fa un regalo al Monza

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - vacanza - africa - monza

Il Milan chiude il suo campionato con una vittoria: 2-0 contro il Monza, segnano Gabbia e João Felix ? Vai su Facebook

Ibrahimovic in vacanza in Africa: intanto però fa un regalo al Monza.

Ibrahimovic-Monza, clamoroso retroscena: il piano di Galliani Scrive milanlive.it: Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio rossonero, era al centro di un affare clamoroso: ecco il piano di Galliani per portarlo al Monza.