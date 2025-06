I video ‘What I Eat in a Day’ sono pericolosi? Nascondono una grande insidia

I video “What I Eat in a Day” sembrano innocui, ma nascondono insidie che potrebbero influenzare negativamente la percezione del cibo e dell’immagine corporea. Questi contenuti, amatissimi su YouTube, spesso trasmettono messaggi distorti e standard irrealistici, contribuendo a una visione malsana del benessere e della dieta. È fondamentale conoscere i rischi nascosti dietro a queste tendenze e promuovere un approccio più consapevole e equilibrato alla nutrizione e all’immagine di sé.

I video "What I Eat in a Day" sono un genere molto diffuso su YouTube. Si tratta di contenuti in cui le e gli influencer di turno raccontano cosa mangiano in una giornata tipo. Solitamente sono accompagnati anche dalla preparazione di alcuni dei piatti e dalle riprese dei fatti salienti di quella giornata. Ora, però, gli esperti lanciano l'allarme. Sebbene sembrino innocui, possono promuovere idee distorte su cibo, peso e immagine corporea, con rischi per la salute mentale e fisica. Qual è il problema? Molti di questi video mancano di basi scientifiche, poiché i creator raramente possiedono qualifiche in nutrizione.