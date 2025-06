I veri negazionisti della pandemia sono stati giornalisti medici e burocrati

Scopri come, secondo Luca Ricolfi, i veri negazionisti della pandemia siano stati spesso giornalisti, medici e burocrati. Nella prefazione al libro di Giorgio Buonanno, Ricolfi smonta il «racconto ufficiale» supportato da Oms e media, portando alla luce verità spesso ignorate o distorte. Un’analisi che invita a riflettere su come l’informazione possa influenzare la nostra percezione dei fatti. Continua a leggere per scoprire di più.

Luca Ricolfi, nella prefazione al libro di Giorgio Buonanno, smonta il «racconto ufficiale» sostenuto da Oms e media. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I veri negazionisti della pandemia sono stati giornalisti medici e burocrati

In questa notizia si parla di: veri - negazionisti - pandemia - sono

«Il 25 aprile ho pubblicato un video per smontare i falsi miti su Mussolini. In pochissimo tempo sono stato sommerso da insulti: oltre 600 commenti carichi d’odio e nostalgia per il fascismo. Ora, però, passerò alle denunce» Vai su Facebook

“A Bergamo non è morto nessuno a causa del COVID-19”: le motivazioni psicologiche alla base delle teorie del complotto e del negazionismo; Ritratto di un (vero) negazionista; Covid19: il negazionismo funziona come le demenze cognitive?.

Perché i veri dati della pandemia non sono pubblici? Da repubblica.it: Ma sono ormai dieci mesi che siamo immersi nella pandemia e ancora non disponiamo di dati aperti, aggiornati, tempestivi.