I tifosi del Genoa comprano migliaia di biglietti per Samp-Salernitana | la società li annulla

Un gesto di sfottò che ha fatto il giro dei cuori genoani: i tifosi del Genoa, in segno di sfida e affetto, hanno acquistato migliaia di biglietti per il match con la Salernitana, usando nomi falsi come Massimo Ferrero e Gabriele Gravina. La loro creatività ha scatenato reazioni, ma anche una decisione sorprendente della società. È un esempio di passione e fedeltà che non si ferma davanti a nulla, rendendo questa partita un episodio da ricordare.

I sostenitori del Grifone, come sfottò nei confronti dei cugini, hanno acquistato migliaia di biglietti per il playout con nomi falsi: Massimo Ferrero, Gabriele Gravina, "Parte Lesa".

