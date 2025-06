i talk show estivi la lotta ai casalesi raccontata da burgio generale in prima linea

In un’estate di talk show e storie di lotta, il generale Burgio ci porta nel cuore della battaglia contro i Casalesi, tra retroscena e aneddoti inattesi. La sua narrazione, ricca di umanità e coraggio, svela le sfide di una guerra senza sconti, quella contro la camorra. Prepariamoci a scoprire un’ultima, potente testimonianza di fermezza e dedizione che ci lascia in eredità.

Un calembour casereccio, colto per caso in una caserma della Folgore, così descrive il paracadutista tipo: "Uomo rude ma volgare, dedito all’alcool e alle donne di malaffare, ma che prova un brivido ogni volta che vede sventolare il Tricolore d’Italia". E’ l’inizio della prefazione ad un volume, l’ultima opera del generale di Corpo d’armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, ’ Guerra alla camorra, assalto ai casalesi ’, scritta dal già comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, che ha conosciuto bene Burgio e che aggiunge: "Se si sorvola sul retrogusto sessista, la descrizione del paracadutista trasuda di una scontata autoironia e punta dritto all’obiettivo: l’amor di Patria quale caratteristica preminente dei soldati dal basco amaranto, considerati elite militare in tutto il mondo e a qualunque esercito appartengano". 🔗 Leggi su Lanazione.it