I suoni del Briccialdi annullato il concerto Flamenco de Concierto

Dispiace annunciare che il concerto "Flamenco de Concierto" previsto per questa sera al conservatorio Giulio Briccialdi di Terni è stato annullato a causa di sopraggiunte cause di forza maggiore. Pur delusi, il conservatorio guarda avanti, già proiettato ai prossimi eventi che sapranno emozionare e coinvolgere il pubblico, mantenendo viva la passione per la musica e la cultura. Restate sintonizzati per le future aperture di un mondo di suoni e emozioni.

"Con dispiacere, ma con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti", il conservatorio Giulio Briccialdi di Terni comunica l'annullamento del concerto "Flamenco de Concierto", previsto per oggi, giovedì 12 giugno alle 21, presso la biblioteca Clt Arvedi Ast, "a causa di sopraggiunte cause di.

