I sindaci Venanzi Fugnanesi e Sabbatini nuovi coordinatori di Anci Umbria

Nuova era di leadership e impegno si apre per l’ANCI Umbria, con sindaci di spicco pronti a guidare il cambiamento e promuovere lo sviluppo delle comunità locali. Remigio Venanzi, Giampiero Fugnanesi ed Elisa Sabbatini sono i volti della rinascita amministrativa regionale, pronti a rappresentare le istanze dei territori più piccoli, montani e rurali. La loro nomina segna un passo importante verso una governance più vicina alle esigenze dei cittadini.

Remigio Venanzi, sindaco di Polino, è stato designato quale nuovo coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni; Giampiero Fugnanesi, sindaco di Sigillo, ricoprirà il ruolo di coordinatore della Consulta per le Politiche della Montagna; ed Elisa Sabbatini, sindaca di Castel Ritaldi, sarà la.

