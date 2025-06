I segreti dei grandi chef La vera cucina nasce in Natura E Bellosguardo è tornata fertile

semplice appagamento dei sensi, è un gesto che riconnette con la nostra terra e il nostro patrimonio. I grandi chef, attraverso i loro piatti e visioni, ci invitano a riscoprire i segreti di una cucina autentica, nata dalla natura e plasmata dall’amore per il territorio. La vera cucina nasce in natura e Bellosguardo 232 torna a essere simbolo di questo ritorno alle radici.

Firenze, 12 giugno 2025 – Il cibo come racconto, come scelta, come gesto civile. Più che un panel, un piccolo manifesto. Si è parlato di terra, di piatti e di visioni all' AgroFutura Festival, ieri a palazzo Strozzi Sacrati. A moderare il confronto la giornalista Olga Mugnaini. A dialogare, tre chef e un agronomo: Giulio Picchi, Filippo Saporito, Eleonora Riso e Andrea Battiata. In comune, un'idea forte: nutrire è un atto che va ben oltre il gusto. A dare il "la" è stato Giulio Picchi, che al Cibreo ha fatto della tavola un'estensione del campo. "Non ti servo solo un pomodoro. Ti prendo per mano e ti porto nell'orto.