I sacchi con l’erba tagliata ritirati dopo dieci giorni Scuse di Alia

Una vera odissea per Corrado Santi di Sesto, costretto a una lunga attesa di dieci giorni per il ritiro degli sfalci di erba. Un disservizio che ha messo a dura prova la pazienza del residente, culminato con le scuse ufficiali di Alia Multiutility. La vicenda evidenzia le difficoltà quotidiane dei cittadini nel gestire i servizi pubblici. Fortunatamente, questa storia si è finalmente conclusa, portando sollievo e un esempio di come la perseveranza possa fare la differenza.

Una odissea per fortuna giunta a conclusione quella di un residente a Sesto che ha dovuto penare, e non poco, per vedere gli sfalci di erba del suo giardino ritirati da Alia Multiutility. Un problema segnalato al nostro giornale con tanto di tempistica degli 'appuntamenti' mancati: "Ho fatto il primo contatto telefonico – scrive infatti Corrado Santi – il giorno 28 maggio, mi sono stati assegnati due numeri per il ritiro che avrebbe dovuto essere effettuato venerdì 30 maggio. Il servizio però non è avvenuto, a quanto mi ha detto Alia, che ho contattato, per un problema tecnico. Ho richiamato il 31 e l'operatore mi ha assicurato che avrebbero attivato un ritiro d'urgenza, ovviamente nulla di fatto.

