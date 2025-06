I ragazzi dell’associazione Lad Ets in visita al comando provinciale dell' Arma

Una mattinata ricca di emozioni e apprendimento, in cui i giovani dell’associazione Lad Ets di Catania hanno avuto l’opportunità di scoprire il mondo dell’Arma dei Carabinieri. Tra visite guidate e incontri, si sono immersi in un’esperienza di ascolto e condivisione, rafforzando il senso di comunità e rispetto reciproco. Un momento che ha lasciato un segno indelebile, dimostrando quanto sia importante avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni.

Una mattinata all'insegna della scoperta e dell'incontro quella vissuta dai ragazzi dell'associazione Lad Ets di Catania presso il comando provinciale dei carabinieri. Accompagnati da volontari e operatori, i giovani ospiti sono stati accolti in caserma con disponibilità e spirito di condivisione.

In questa notizia si parla di: ragazzi - associazione - comando - provinciale

