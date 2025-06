I Poeti del Piano Solo | tre star mondiali tra Villa Bardini e Museo dell' Opera del Duomo

I Poeti del Piano Solo torna a incantare Firenze, portando sul palco tre star mondiali che trasformeranno la città in un palcoscenico di emozioni e virtuosismo. Tra Villa Bardini e il Museo dell'Opera del Duomo, questa sesta edizione promette di superare ogni confine musicale, offrendo un’esperienza unica di raffinatezza e libertà artistica. Pronti a lasciarvi coinvolgere dall’arte dei grandi? La magia inizia stasera.

Firenze, 12 giugno 2025 - L'armonia della musica e la potenza delle emozioni. Oltre i confini del genere. La sesta edizione de "I Poeti del Piano Solo" è un compendio di raffinatezza, energia e libertà espressiva concentrato in tre giorni; la rassegna curata da Music Concentus con l' Associazione Something Like This si apre stasera nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo con uno dei pianisti più talentuosi della sua generazione: Shai Maestro, classe 87', intreccia jazz, classica e sonorità del suo territorio e per la celebre etichetta ECM ha saputo nel tempo ampliare il proprio raggio creativo, scrivendo colonne sonore per film e collaborando con grandi orchestre come per artisti pop ed elettronici, sino alla recente pubblicazione dell'album "Solo: Miniatures & Tales" (Naive Records), anticipato dal singolo "Gloria".