I pastori del futuro si formano nel cuore dell’Abruzzo | dalla biodiversità delle razze alla custodia delle tradizioni

Nel cuore dell'Abruzzo, i pastori del futuro si stanno formando attraverso un percorso innovativo che abbraccia biodiversità, tradizioni e sostenibilità. Da Calascio, un luogo simbolo di storia e natura, nasce la Scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva, un’opportunità unica per rigenerare le terre alte e valorizzare una delle più antiche professioni italiane. Un viaggio formativo che trasforma il passato in futuro, dando nuova vita alla pastorizia e alle sue radici.

Un percorso di apprendimento innovativo per dare nuova vita alla pastorizia estensiva di Calascio e rigenerare le terre alte. A Calascio, in provincia dell'Aquila, prende il via la Scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva, una proposta formativa articolata in otto masterclass rivolte.

