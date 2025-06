I Napoli a Kevin de Bruyne

Il mondo del calcio è in fermento: secondo Marca e Aurelio de Laurentiis, Kevin De Bruyne sta per diventare un nuovo pilastro del Napoli. Dopo aver lasciato il Manchester City come agente libero, il talento belga firmerebbe un contratto triennale, portando esperienza e qualità in azione. Questa mossa potrebbe segnare una svolta epocale per il club partenopeo, consolidando la sua presenza ai massimi livelli europei. Il futuro azzurro si impreziosisce con grandi ambizioni.

2025-06-12 16:43:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Secondo Aurelio de Laurentiis Non è la maggior parte dei media nella storia di Napoli . ma la realtà è che nel caso in cui non lo sia, vicino. Kevin de Bruyne è un nuovo giocatore della squadra napoletana in un contratto a tre season (2+1). Il belga, che arriva come agente libero dopo aver lasciato il Manchester City, Diventa uno dei giocatori che avranno il miglior stipendio in tutta la serie A. Da Bruyne, considerato uno dei migliori giocatori della Premier League e del Manchester City, ha lasciato l’Etihad dopo un decennio di trionfi e buoni risultati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne - kevin - vicino

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

HERE WE GO! Kevin De Bruyne è sempre più vicino a firmare con il #Napoli! C'è il via libera da parte del belga, in settimana la visite mediche Intanto godiamoci le statistiche della scorsa stagione in Premier League della stella che ha guidato il centrocam Vai su Facebook

De Bruyne vicino a completare il trasferimento al Napoli, contratti approvati (Romano) Kevin De Bruyne firmerà un accordo biennale con opzione per la stagione successiva, visite mediche in arrivo Vai su X

Napoli scatenato: non solo De Bruyne, vicino anche Musah; Kevin De Bruyne sempre più vicino al Napoli: accordo totale, visite mediche entro la settimana?; Kevin De Bruyne sempre più vicino al Napoli.

De Bruyne a Napoli, l’euforia tra le strade della città: «Ora sogniamo la Champions» Segnala ilmattino.it: Quei festeggiamenti così lapidari, netti come un Capodanno, per il quarto scudetto hanno lasciato i ...