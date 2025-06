I migliori insegnanti stanno nelle scuole difficili | per 30 anni nel mio professionale ora vado in pensione Lettera

Dopo tre decenni di dedizione e passione, è arrivato il momento di salutare un capitolo importante della mia vita. La scuola, specialmente nei momenti più difficili, ha insegnato più di quanto avrei mai immaginato, regalandomi esperienze e ricordi indelebili. Ora, con gratitudine nel cuore, guardo al futuro, consapevole che le passioni coltivate in questi anni continueranno a ispirarmi. È il viaggio di una vita che si conclude, ma l’eredità di questa scuola resterà sempre con me.

Inviata da Lucia Ambrosini - Cari colleghi e caro personale del Ponti, È arrivato per me il momento del commiato. Confesso che non credevo potesse essere cosi strano e difficile. Diceva qualcuno che “A questa scuola ci si appassiona”; credo di essere stata contagiata da quella affermazione e, per mia grande fortuna, mi sono appassionata a questo Istituto Ponti e, come tutti sanno, al plesso di PGI cui ho dedicato 30 anni della mia vita. 30 anni! L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

