I Luoghi del Cuore | oltre 2,3 milioni di voti per il censimento promosso da Fati e Intesa Sanpaolo

Con oltre 23 milioni di voti, il XII censimento de “I Luoghi del Cuore” ha dimostrato ancora una volta quanto gli italiani siano profondamente legati al loro patrimonio. Più di 2 milioni di persone hanno scelto di far sentire la propria voce, evidenziando l’importanza della partecipazione collettiva nella tutela e valorizzazione dei tesori nazionali. Un risultato che conferma: insieme possiamo custodire e amare il nostro patrimonio più prezioso...

Il 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, si chiude con 2.316.984 voti raccolti, una straordinaria espressione di coinvolgimento attivo e coesione sociale; la conferma che il programma, promosso da FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo, rappresenta il più importante ed efficace strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla tutela del patrimonio del Paese. All’adesione delle singole persone si è accompagnata infatti quella delle comunità: 196 registrate in tutta Italia, sotto forma di associazioni e comitati spontanei, ma anche Comuni e Parrocchie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

