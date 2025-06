I Luoghi del Cuore del Fai | la classifica dei più votati in Lombardia

Scopri i luoghi più amati della Lombardia secondo il cuore degli italiani! Il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago si aggiudica il primo posto con oltre 31.000 voti, seguito da affascinanti tesori come la Chiesa di San Maurizio e San Giorgio in Lemine. Questi risultati testimoniano quanto l’amore per il nostro patrimonio culturale sia forte e condiviso. Ma quali altri luoghi incantano il cuore dei lombardi? La risposta ti sorprenderà...

Con 31.490 voti il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago in provincia di Lecco è il luogo del cuore più votato della Lombardia. Seguono al secondo posto con 22676 voti la Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita di Monza e al terzo posto con 18534 la Chiesa di San Giorgio in Lemine di Almenno San Salvatore ( Bg). Sono questi i risultati del 12esimo censimento de I Luoghi del Cuore promosso da Fai -Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati. Il censimento si è chiuso con 2.316.984 voti raccolti a livello nazionale e si conferma, ancora una volta, il più importante ed efficace strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla tutela del patrimonio del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Luoghi del Cuore del Fai: la classifica dei più votati in Lombardia

