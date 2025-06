I love fish il pesce alla conquista di Perugia | il programma dell' edizione 2025 e tutte le novità

Preparati a immergerti in un mondo di sapori e tradizioni con "I Love Fish", l'evento che celebra il pescato locale e il patrimonio culturale umbro e italiano. La terza edizione, in programma nel 2025 presso il suggestivo percorso verde Leonardo Cenci di Pian di... promette un mix irresistibile di novità culinarie, musica e cultura, tutto ad ingresso libero. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire le eccellenze del nostro mare e delle acque dolci!

Ritorna l’atteso appuntamento con I Love Fish con tante novità culinarie e culturali per valorizzare le produzioni locali dei laghi e fiumi umbri e del mare italiano. La terza edizione della manifestazione, ad ingresso libero, è in programma presso il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - I love fish, il pesce alla conquista di Perugia: il programma dell'edizione 2025 e tutte le novità

