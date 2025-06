I Guelfi Firenze in semifinale | il 14 giugno la città tifa viola al Guelfi Sport Center

L’attesa è finalmente finita: i Guelfi Firenze tornano a sfidare i migliori nel cuore della loro città! Il 14 giugno, al Guelfi Sport Center, si svolgerà la semifinale del campionato italiano di football americano, un match imperdibile contro i Frogs Legnano. La passione dei tifosi è alle stelle: Firenze tifa viola con tutto il cuore, sperando di volare in finale e conquistare il sogno di Toledo, Ohio. Prenota ora il tuo biglietto!

Firenze, 12 giugno 2025 – I Guelfi Firenze tornano in campo per la semifinale del campionato italiano di football americano. Sabato 14 giugno, alle 17, il Guelfi Sport Center ospiterà una delle sfide più attese della stagione: i viola giocheranno in casa contro i Frogs Legnano. L’obiettivo è chiaro: conquistare la finale e volare a Toledo, Ohio.Per l’occasione sono già in vendita i biglietti (consultare il sito ticketone) con una speciale promozione: chi acquista il ticket avrà un gadget in omaggio e uno sconto per acquistare le t-shirt Guelfi. “Sarà una giornata di sport e festa – fanno sapere dalla società – e vogliamo che tutta Firenze sia con noi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it