I Goonies sarà il film anniversario della 61° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro

Prepariamoci a rivivere un’epoca indimenticabile con “I Goonies”, il film scelto per celebrare i 40 anni dalla sua uscita all’interno della 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Un viaggio nel cuore dell’avventura, della nostalgia e dell’amicizia, che trasformerà Piazza del Popolo in un grande schermo di emozioni. Mercoledì 18 giugno, le avventure dei nostri eroi torneranno a vivere: non mancate!

I Goonies è il film che la 61 ° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro sceglie di omaggiare in occasione dei 40 anni dall’uscita in sala. Come da tradizione, il festival porta sul grande schermo di Piazza del Popolo un film che ha fatto la storia: la serata di mercoledì 18 giugno sarà dedicata alle avventure di Mikey, Mouth, Data e Chunk, per celebrare un anniversario sulle ali della fantasia. Uscito nel 1985 con Warner Bros., I Goonies vede la collaborazione di alcune delle figure cardine per lo sviluppo dei film d’avventura, action e fantasy: è diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg, autore anche del soggetto, mentre la sceneggiatura è di Chris Columbus. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

