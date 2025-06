I goonies al 61° festival del cinema di pesaro | un film anniversario imperdibile

Appassionati di cinema e nostalgici degli anni ’80, preparatevi a rivivere l’incanto di “I Goonies”! In occasione del suo 40° anniversario, la pellicola cult sarà protagonista di un evento imperdibile alla 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. La proiezione sotto le stelle in Piazza del Popolo sarà un’occasione unica per celebrare un film che ha conquistato generazioni di spettatori, rinnovando il suo fascino senza tempo. Non mancate!

celebrando i quarant'anni di "i Goonies" alla mostra internazionale del nuovo cinema. In occasione del quarantesimo anniversario della sua uscita, il film cult "I Goonies" sarà protagonista di un evento speciale presso la 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. La proiezione sul grande schermo si terrà in Piazza del Popolo e rappresenta un omaggio a una delle pellicole più amate degli anni '80, capace di conquistare generazioni di spettatori con le sue avventure piene di fantasia e spirito di solidarietà. contesto e importanza del film. una produzione che ha segnato un'epoca. "I Goonies", distribuito nel 1985 da Warner Bros.

I Goonies sarà il “film anniversario” della 61° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro - Prepariamoci a rivivere un’epoca indimenticabile con “I Goonies”, il film scelto per celebrare i 40 anni dalla sua uscita all’interno della 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

