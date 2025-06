I GIOCHI DEGLI DEI di Abigail Owen – Recensione

Se ami i mondi magici e le storie avvolte nel mistero, "I Giochi degli Dei" di Abigail Owen ti catturerà al primo capitolo. Ambientato tra divinità antiche e umani sfortunati, questo romanzo romantico-fantasy pubblicato da Mondadori apre una finestra su un’epica battaglia tra potere e destino. Con protagonisti indimenticabili e colpi di scena sorprendenti, questa lettura ti lascerà senza fiato fino all’ultima pagina. Scopriamo insieme cosa rende questa storia così irresistibile.

I Giochi degli Dei di Abigail Owen è il nuovo romantasy pubblicato ad Aprile 2025 in Italia da Mondadori traduzione di Vanessa Valentinuzzi. Trama. GLI DEI AMANO GIOCARE CON NOI COMUNI MORTALI. E OGNI CENTO ANNI. GLIELO PERMETTIAMO. Mi chiamo Lyra Keres. E non sono mai stata una favorita degli dei. Anzi, proprio tutto il contrario. E per questo devo ringraziare Zeus, quello stronzo. Da piccola sono stata offerta dai miei genitori all’Ordine dei Ladri per estinguere i loro debiti, e ho una maledizione che pende sulla mia testa, ma sono andata avanti, con la speranza che gli dei capricciosi che ci governano dall’Olimpo non si accorgessero di me. 🔗 Leggi su Nerdpool.it