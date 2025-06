I ’furbetti’ dei permessi Ztl Usano il pass per disabili morti Oltre 500 tagliandi non restituiti

In un’epoca in cui la trasparenza e l’onestà sono fondamentali, i furbetti dei permessi Ztl per disabili continuano a sfruttare un sistema che dovrebbe tutelare chi ha realmente bisogno. Con oltre 500 tagliandi non restituiti e permessi intestati a persone decedute, il problema si fa sempre più grave. Perugia non tace: l’amministrazione è pronta a fare luce su questa ingiustizia e a proteggere i diritti autentici.

Perugia, 12 giugno 2025 – Hanno il permesso Ztl per accedere al centro storico e parcheggiare sulle strisce dedicate, ma il tagliando è intestato a una persona che non c’è più. Sono i ’furbetti’ del pass per disabili, che approfittano ogni giorno di un servizio che non gli spetta e occupato i posti riservati a chi invece ne ha davvero bisogno. Il Comune di Perugia non ci sta e vuole andare a fondo a questa situazione. Tanto che ha già scoperti oltre 500 permessi destinati alle auto per disabili o familiari accompagnatori e validi anche per il transito in Ztl ma mai restituiti a seguito del decesso del titolare del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ’furbetti’ dei permessi Ztl. Usano il pass per disabili morti. Oltre 500 tagliandi non restituiti

Stretta del Comune sui permessi ztl per disabili: centinaia di furbetti non hanno riconsegnato il tagliando dopo la morte del titolare

