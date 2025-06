I funerali di Leonardo Cristiani domani nella basilica di Santa Maria della Quercia

I funerali di Leonardo Cristiani, il ragazzo di soli 15 anni tanto amato dalla comunità, si terranno domani alle 15 nella Basilica di Santa Maria della Quercia. Una cerimonia che testimonia l’affetto e la solidarietà di tutti coloro che hanno condiviso il suo cammino. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profonda tristezza, dimostrando ancora una volta quanto Leonardo abbia lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.

I funerali di Leonardo Cristiani si terranno domani, 13 giugno, alle 15 nella basilica di Santa Maria della Quercia. Sarà una cerimonia fortemente sentita da tutta la comunità. ancora incredula per la morte del ragazzo 15enne. A dimostrazione dell'attaccamento sul tratto di viale Trieste, dove. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - I funerali di Leonardo Cristiani domani nella basilica di Santa Maria della Quercia

In questa notizia si parla di: funerali - leonardo - cristiani - basilica

I funerali di Leonardo Cristiani domani nella basilica di Santa Maria della Quercia; Domani alla Quercia i funerali di Leonardo Cristiani; Il cordoglio per Leonardo Cristiani, la scuola media di Vitorchiano: Ti porteremo sempre nel cuore.

Funerali papa Francesco. Notizie e aggiornamenti in diretta Secondo romatoday.it: ancora esposta nella Basilica di San Pietro in attesa dei funerali in piazza.